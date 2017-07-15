Дейдея на гелікоптері перевезли до Дніпра

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Субота, 15 липня 2017, 10:28

Пораненого в зоні АТО народного депутата Євгена Дейдея напередодні увечері доставили в Дніпро.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.

"Ввечері військовим вертольотом в Дніпро евакуйовані двоє поранених захисників (обстріл Мар’їнка ) і поранений нардеп Євген Дейдій (поблизу Авдіївки).

За її словами, стан поранених, середньої важкості, задовільний.

Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.

Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.

За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня  2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність  з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя. 

Попри це Верховна Рада не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.

Українська правда

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Теми: Дніпро
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