Дейдея на гелікоптері перевезли до Дніпра
Пораненого в зоні АТО народного депутата Євгена Дейдея напередодні увечері доставили в Дніпро.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа.
"Ввечері військовим вертольотом в Дніпро евакуйовані двоє поранених захисників (обстріл Мар’їнка ) і поранений нардеп Євген Дейдій (поблизу Авдіївки).
За її словами, стан поранених, середньої важкості, задовільний.
Як відомо, антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто за незрозуміло де взяті гроші.
Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського.
За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.
Попри це Верховна Рада не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.
Українська правда
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