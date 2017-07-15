Суд почав обирати запобіжний захід Добкіну

844 перегляди
Субота, 15 липня 2017, 11:48

Печерський суд Києва розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну.

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці в facebook.

"Зараз Печерський суд (Хрестовий провулок, 4 (колишня Гайцана) розглядає питання про обрання запобіжного заходу нардепу Михайлу Добкіну", - написала вона.

Як відомо, 13 липня парламент дав згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа правоохоронці вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю близько 227 млн грн.

читайте також Поразка Кононенка, щасливий Гройсман і Добкін "підарешт"

Українська правда

Теми: Добкін
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Поразка Кононенка, щасливий Гройсман і Добкін "підарешт" 14 липня 2017, 15:00
Добкін вийшов з Генпрокуратури без наручників 14 липня 2017, 14:42
Добкін знайшов закордонних адвокатів і друзів з грошима 14 липня 2017, 14:32
powered by lun.ua
Головні новини
Суд почав обирати запобіжний захід Добкіну
В ЄС пояснили заяву Юнкера щодо Антикорупційного суду
Данилюк про зміни до держбюджету: було некомпетентне втручання
Доба в АТО: Сталося бойове зіткнення, 1 військовий ЗСУ загинув
Усі новини
Арт-гід

(Не)бідне мистецтво: арт-гід по Турину

Ціль-мрія

12 кроків для досягнення омріяної мети