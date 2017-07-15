HRW вимагає від бойовиків звільнити Асєєва

Міжнародна правозахисна організація Human Wright Watch вимагає віз бойовиків ОРДО негайно звільнити блогера Станіслав Асєєва, більш відомого під псевдо Васін.

Про цей йдеться в заяві організації.

"Влада самопроголошеної Донецької Народної Республіки (ДНР) на сході України нелегально утримує блогера, відомого своїми проукраїнськими поглядами уже протягом шести тижнів", - йдеться в заяві.

За словами Х'ю Вілльямсона, директор Human Rights Watch в Європі та Центральній Азії, те, що писав Асєє, не подобалося керівництву так званої "ДНР", саме тому він став жертвою.

"Він є жертвою насильницького зникнення - дуже тяжкий злочин за міжнародним правом, який не може бути виправданим ні за яких обставин, ні за часів миру, ні війни", - сказав Вілльямсон.

HRW вимагає негайно звільнити Асєєва, а винних у його викраденні покарати.

Як повідомлялося, український журналіст і публіцист, який залишився у Донецьку після окупації і писав для українських ЗМІ під псевдонімом Станіслав Васін, зник на окупованій території.

Востаннє він виходив на зв'язок 2 червня. За інформацією "Української правди", він живий.

У Спеціальній моніторинговій місії ООН з прав людини 13 червня повідомили, що намагаються з’ясувати, що сталося і де перебуває журналіст.

Цього ж дня Національна спілка журналістів України звернулася з проханням до представників міжнародних місій у захопленому бойовиками Донецьку із проханням допомогти з’ясувати місце перебування Асєєва.

Прочитати колонки на "Українській правді" Станіслава Васіна можна за цим посиланням.

Українська правда