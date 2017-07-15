Герега відповіла на "стрілки" Черновецького про вертолітний майданчик

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Субота, 15 липня 2017, 15:45

Рішення Київради щодо будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі у Києві було ухвалено у період, коли Леонід Черновецький ще виконував обов'язки столичного міського голови.

Про це йдеться у коментарі Галини Гереги щодо заяви Черновецького. 

Як відомо, Генпрокуратура повідомила екс-меру Києва Леоніду Черновецькому про підозру у зловживанні владою або службовим становищем за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі у Києві. 

Черновецький заявив, що на момент підписання рішення, про яке йдеться у підозрі, мерією "вже фактично керував Попов, а засідання вела Герега".

"Вона практично і була тоді мером,  хто їй з Поповим давав ці вказівки і чи давав взагалі - мені не відомо", - заявив Черновецький. 

У свою чергу у прес-службі Гереги заявили: рішення "Про передачу земельних ділянок ТОВ "АМАДЕУС КО" для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорогі в Печерському районі м. Києва" за № 525/5337  датовано  28 грудня 2010 року.

"Галина Герега на момент прийняття рішення не обіймала посаду заступника міського голови – секретаря Київради, а була обрана секретарем 20 квітня 2011 року", - повідомили у прес-службі. 

"Черновецький склав повноваження міського голови  12 липня 2012 року, до цієї дати він мав усі повноваження міського голови і зобов’язаний був їх виконувати", - йдеться у коментарі Гереги.

Українська правда 

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