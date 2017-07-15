Суд заарештував Добкіна на 2 місяці

Печерський райсуд Києва обрав нардепу від Оппоблока Михайла Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці з альтернативою внесення застави у сумі 50 млн. гривень.

Як зазначив сам Добкін після оголошення вироку у коментарі журналістам, суд дав йому 5 діб для можливості внести заставу.

"У разі її невнесення буде арешт... Звідки така сума застави - не зрозуміло. Грошей на заставу в мене немає, щоб їх зібрати, мені потрібно продавати будинок", - зазначив він і додав, що з рішенням суду не згоден.

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На засіданні суду були присутні нардепи від Оппоблоку, зокрема, Юрій Бойко, Вадим Новинський, Нестор Шуфрич та Дмитро Святаш. Новинський та Бойко заявили про готовність внести заставу, на якій наполягала сторона обвинувачення - 150 млн. грн., а усі нардепи від Оппоблоку готові взяти Добкіна на поруки.

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Як відомо, 29 червня Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

В діях нардепа вбачають ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок м. Харкова нормативною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт нардепа від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

Українська правда