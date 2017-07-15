Львівський бронетанковий: Усіх затриманих заарештовано

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Субота, 15 липня 2017, 17:35

Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб усім п'ятьом затриманим, які підозрюються у розтраті коштів ДП "Львівський бронетанковий завод".

Як повідомили у НАБУ 15 липня, розміри застави, призначені судом в якості альтернативи арешту підозрюваних, коливаються від 1,6 млн грн до 2 млн грн.

"14 липня начальнику ЦБТУ ЗСУ (генерал-майору) суд призначив арешт з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн; у той час як розмір застави для начальника відділу ЦБТУ ЗСУ (полковника) та засновника комерційної структури, задіяної у схемі, склав 1,6 млн грн - для кожного", - повідомили у НАБУ. 

Як відомо, 15 липня директору ЛБЗ Роману Тимківу також було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн грн, його заступнику призначено арешт на 60 днів з можливістю внесення застави у сумі 1,8 млн грн. 

Детективи НАБУ та прокурри САП клопотали про арешт усіх підозрюваних з альтернативою внесення застави в розмірі предмету злочину - 28,5 млн. грн. 

Українська правда 

Теми: НАБУ суд
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