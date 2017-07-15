АТО: 11 порушень "тиші", біля Фрунзе відбулося бойове зіткнення

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Субота, 15 липня 2017, 18:51

15 липня бойовики 11 разів порушили "режим тиші", більшість збройних провокацій зафіксовано на Луганському напрямку.

Як повідомили у прес-центрі штабу АТО, у  напрямку Луганська незаконні збройні формування вели вогонь 8 разів, били з 82-мм мінометів по Трьохізбенці, з гранатометів і стрілецької зброї - по Кримському та Малиновому.

Збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї зафіксовані у Новоолександрівці та Донці.

Окрім цього в напрямку Луганська відбулося бойове зіткнення з противником.

"Близько опівночі з боку с.Фрунзе під вогневим прикриттям група бойовиків, намагаючись наблизитись до наших позицій вступила у бій з підрозділами АТО у районі Кримського. В результаті вмілих дій українських військових ворог відступив", - повідомили у штабі. 

На Маріупольському напрямку  ворог бив по силах АТО у Красногорівці з мінометів калібру 120 мм  та з танку, з кулеметів - по Новомихайлівці.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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