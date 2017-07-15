Манафорт отримав від ПР більше, ніж партія офіційно витрачала - NYT

Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, який задекларував доходи від співпраці з Партією регіонів у 2012-2013 роках, отримав більше, ніж ПР офіційно витрачала у той період.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Як відомо, Манафорт подав звіти у мін'юст США, у яких вказано, що у згаданий період він отримав від "регіоналів" 17 млн. доларів.

За даними ж видання, у 2012 році ПР повідомила про щорічні витрати близько 11,1 млн. доларів США. За той самий рік Манафорт повідомив про доходи від ПР у сумі 12,1 млн. доларів.

У 2013 році Партія регіонів повідомила про витрати у розмірі 3,7 млн. доларів, а Манафорт - про отримання платежів у розмірі 4,5 млн. доларів.

Документи Манафорта, подані у мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, у дописах "амбарної книги" ПР згадуються $12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 до 2012 рр.

За даними "амбарної книги", "регіонали" за останні 10 років витратили близько $2 мільярдів.

Манафорту не було пред'явлено звинувачення у порушенні будь-яких законів про звітність про доходи, отриманих від співпраці з ПР.

Прес-секретар Манафорта Джейсон Малоні заявив, що відповідальність за протиріччя між даними, що публікувала ПР та даними Манафорта лежить на Партії регіонів.

"Питання про звітність Партії регіонів мають бути спрямовані тим, хто входить до складу партії, відповідальної за таку звітність", - заявив Малоні.

"Українське розслідування цієї невідповідності навряд чи можливо. Партію регіонів розформовано, а прокурори розглядають набагато серйозніші злочини, ніж помилки у поданнях про фінансування партії", - зазначає видання.

У той час, коли ПР декларувала свою діяльність, подання фальшивого фінансового звіту вважалося адміністративним правопорушенням, яке каралося штрафом у кілька сотень доларів, зазначають експерти.

Як відомо, Пол Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від Партії регіонів у 2012-2013 роках 17 млн ​​доларів.

Угоду фірма Манафорта укладала з в.о. голови Партії регіонів Володимиром Рибаком - з 2012 по 2014 рік голова Верховної ради України. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на роз'їзди і подорожі - 2,1 млн доларів.

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що підпису Манафорта не було ні на одній зі сторінок "амбарної книги" Партії регіонів, а інформація про його вину - це піар-технологія.

Однак ще у листопаді 2016 року повідомлялося, що детективи НАБУ отримали додаткові докази здійснення нелегальних виплат з "чорної каси" Партії регіонів Полу Манафорту.

Нардеп Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" зазначав, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Українська правда