Хакери злили в мережу листування американського розвідника - ЗМІ

Жертвою хакерської атаки став високопоставлений співробітник Держдепу США, фахівець з російської внутрішньої політики.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Про злам приватно поштової скриньки високопоставленого співробітника Держдепу США в п'ятницю ввечері повідомило американське видання Foreign Policy. У статті не згадувалося ім'я жертви хакерів, але уточнювалося, що ця людина працює в бюро розвідки і досліджень Держдепу і відповідає за Росію. Інформоване джерело видання зазначило, що даний експерт вважається "кращим фахівцем адміністрації США з Росії" і що "він більше ніж будь-хто обізнаний про те, що там (в РФ) відбувається".

Про те, що пошта розвідника була зламана, журналісти дізналися з листа, що надійшов до редакції від зловмисника під псевдонімом Johnnie Walker. У листі було посилання на архів, в якому містилася листування даного чиновника за останні два роки. У статті уточнюється, що він листувався з "співробітниками ЦРУ та інших розвідувальних служб, кореспондентами відомих ЗМІ, неурядовими організаціями та міжнародними фондами".

Зі статті Foreign Policy випливає, що за зламом могли стояти хакери з Росії. Одним із доказів цієї версії, на думку авторів статті, служить той факт, що вперше про зміст листування повідомив якийсь "сумнівний кримський сайт", колишній співробітник якого стверджує, що цей ресурс спонсорується російськими спецслужбами (його назва не наводилася).

Видання "Комерсант" стверджує, що їх журналісту вдалося з'ясувати ім'я жертви хакерів, звіряючи імена і телефони співробітників Держдепу, які опубліковані на сайті відомства. Ним виявився - Роберт Отто. Його посада - голова підрозділу з російської внутрішньої політики у відділі з Росії і Євразії Бюро розвідки і досліджень Держдепартаменту США. У мережу потрапили листи з його особистої скриньки (на сервері gmail), велика частина з них присвячена роботі.

Значну частину листування складають посилання на статті з російських видань, якими Роберт Отто ділиться зі своїми колегами і друзями або які ті надсилають йому. Найчастіше йдеться про посилання на матеріали "Нової газети", The New Times, "Слона", "Ведомостей", РБК, "Комерсант", "Ехо Москви", Meduza, The Insider. Часто зустрічаються посилання на аналітичні статті Московського центру Карнегі.

Багато листів присвячено кадровим перестановкам в різних російських державних структурах і тому, наскільки впливовим є той чи інший держдіяч.

При цьому Володимира Путіна Роберт Отто і його партнери по листуванню нерідко називають просто "Пу".

Держдеп поки не підтвердив і не спростував автентичність листів. Також невідомо, чи був цей випадок зламу одиничним або входив в серію кібератак.