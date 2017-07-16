В українців на руках 900 тисяч одиниць зброї – Геращенко

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Неділя, 16 липня 2017, 03:15

За даними Антона Геращенка, позаштатного радника міністра внутрішніх справ, на руках в українців на сьогодні перебуває 900 тисяч одиниць зброї.

Про це він розказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Офіційно – 900 тисяч. З них десь 130 тисяч – нарізних і близько 800 тисяч з копійками – гладкоствольних. Що стосується, скільки незареєстрованої зброї – точної цифри немає. На сьогодні у нас дозволений будь-який вид озброєння мати на руках, крім короткоствольної зброї, тобто пістолетів, які можна носити приховано", - повідомив він.

"Цифри можуть бути різні, але всі вони не є точними", - додав він.

Геращенко також заявив, що виступає за проведення в Україні консультативного референдуму з питання легалізації зброї.

Теми: зброя Геращенко Антон
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