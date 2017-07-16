КВУ назвав ТОП-10 прогульників Ради

Комітет виборців України проаналізував відвідування народними депутатами засідань ВРУ упродовж 6 сесії.

Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

З 10 депутатів, які виявились найбільшими прогульниками, 4 не з’явились у Раді жодного разу.

Найменше засідань ВРУ за даними письмової реєстрації відвідали:

Бакулін Є.М. ("Опоблок", відвідав 0 засідань із 65)

2. Добкін Д.М. ("Опоблок", відвідав 0 засідань)

3. Клюєв С.П. (позафракційний, відвідав 0 засідань)

4. Онищенко О.Р. (позафракційний, відвідав 0 засідань)

5. Ярош Д.А. (позафракційний, відвідав 2 засідання)

6. Семенченко С.І. ("Самопоміч", відвідав 3 засідання)

7. Богуслаєв В.О. ("Самопоміч", відвідав 4 засідання)

8. Добкін М.М. ("Опоблок", відвідав 5 засідань)

9. Жеваго К.В. (позафракційний, відвідав 9 засідань)

10. Білецький А.Є. (позафракційний, відвідав 9 засідань)

Однак в деяких із цих депутатів суттєво відрізняються показники відвідування за даними письмової та електронної реєстрацій.

До прикладу, Д. Добкін не відвідав жодного засідання Ради за даними письмової реєстрації, але за даними електронної був присутній на 42 засіданнях. Те ж стосується Семенченка, який за даними письмової реєстрації відвідав 3 засідання Ради, а за даними електронної – 22. Схожа диспропорція й у М. Добкіна і Жеваго.

"Окрім письмової реєстрації, в парламенті також існує механізм електронної реєстрації і часто їх дані можуть не співпадати. Однак саме письмова реєстрація є визначальною. По-перше, часто можна спостерігати як низка депутатів не лише голосують чужими картками, але й реєструють своїх колег-парламентарів у той час, як вони фізично відсутні у приміщенні під куполом. По-друге, саме дані письмової, а не електронної реєстрації, відповідно до Регламенту ВРУ, є підставою для нарахування виплат народному депутату, тому їх варто розглядати першочергово", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього упродовж 6 сесії (лютий-липень) відбулося 65 засідань ВРУ.