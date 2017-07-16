Геращенко показав останнє смс-повідомлення Вороненкова

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Неділя, 16 липня 2017, 06:30

Народний депутат Антон Геращенко показав смс-повідомлення, відправлене екс-депутатом Держдуми РФ Денисом Вороненковим за дві хвилини до своєї смерті.

СМС-листування і Вороненковим Геращенко продемонстрував в ефірі телеканалу "112 Україна

"Денис Вороненков загинув об 11:23. А своє останнє смс він написав мені. 11:21, це було смс про те, що він мені скинув інтерв'ю і написав мені про те, щоб я подивився його. "Главред вчора був у захваті і сказав, що на одному подиху читається". Я відповів "Гуд", через кілька хвилин Дениса не стало", - прокоментував нардеп.

 

Як відомо, Вороненкова вбили 23 березня 2017 року біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Поранений охоронець зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця – екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

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Суд заарештував на два місяці затриманого у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова Ярослава Тарасенка, який привіз Паршова на місце вбивства.

Теми: Вороненков Геращенко Антон
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