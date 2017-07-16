Через "Станицю" в ОРЛО везли зірки для погонів офіцерського складу з символікою РФ
На КПВВ "Станиця Луганська" у громадянина України, який прямував на неконтрольовану територію виявили військову фурнітуру з символікою Росії.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі України.
"Серед особистих речей виявлено військову фурнітуру з символікою Росії, зокрема 300 ґудзиків, 750 зірок для погон офіцерського складу, 100 емблем ППО Росії, а також військову фурнітуру у вигляді перехрещених шабель 50 штук", - повідомили у ДПСУ.
Товар та громадянина України передано представникам УСБУ в Луганській області.
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