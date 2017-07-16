В Амстердамі сім'ї жертв MH17 встановили лавку перед посольством РФ: чекають відповідей

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Неділя, 16 липня 2017, 12:28

У Амстердамі родичі жертв катастрофи рейса МН17 встановили лавку перед посольством РФ для "очікування відповідальності" за збитий Боїнг.

Відео встановлення лавки розміщено у Твіттері. Рідні жертв катастрофи "сидітимуть навпроти російського посольства у тиші, чекаючи повної чіткості (у розслідуванні)".

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту знаходилися 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді 5 червня Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

В РФ заявили що не варто довіряти розслідуванню групи Bellingcat.

Президент Петро Порошенко заявляє, що Росія визнає свою провину в катастрофі літака "Боїнг-777" рейсу МН17, блокуючи створення трибуналу.

Справи підозрюваних у справі про катастрофу рейсу МН17 "Малайзійських авіаліній" на Донбасі планується розглядати в Нідерландах в рамках нідерландського законодавства.

Малайзія сподівається, що підозрювані у катастрофі МН17 стануть відомі до кінця року.

Українська правда

Теми: Росія авіа катастрофи
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