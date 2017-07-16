Розвідка: В окупований Донецьк прибула комісія Генштабу ЗС РФ  

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Неділя, 16 липня 2017, 12:50

До окупованого проросійськими бойовиками Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ.

Про це 16 липня повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ, 

"З метою проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ з метою виявлення нецільового використання та розкрадання коштів, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, а також викриття корупційної складової серед командного складу підрозділів корпусу", - повідомили у розвідці. 

Відмічено збільшення випадків самовільного залишення розташування військових частин.

При  цьому, за даними ГУР, командуванням окремих частин прийнято рішення щодо виставлення патрулів поблизу місць продажу алкогольних напоїв, а офіцерам заборонено покидати місця розташування частин протягом одного тижня.

Теми: Донбас Росія
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