Розвідка: В окупований Донецьк прибула комісія Генштабу ЗС РФ  

До окупованого проросійськими бойовиками Донецька прибула комісія Генерального штабу ЗС РФ.

Про це 16 липня повідомили у Головному управлінні розвідки МОУ,

"З метою проведення комплексної перевірки з’єднань та частин 1 АК до Донецька прибула комісія Генштабу ЗС РФ з метою виявлення нецільового використання та розкрадання коштів, пально-мастильних матеріалів, боєприпасів, а також викриття корупційної складової серед командного складу підрозділів корпусу", - повідомили у розвідці.

Відмічено збільшення випадків самовільного залишення розташування військових частин.

При цьому, за даними ГУР, командуванням окремих частин прийнято рішення щодо виставлення патрулів поблизу місць продажу алкогольних напоїв, а офіцерам заборонено покидати місця розташування частин протягом одного тижня.