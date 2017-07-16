Маріуполь підготували до матчу Прем'єр-ліги: зіграють ФК "Маріуполь" і "Верес"

696 переглядів
Неділя, 16 липня 2017, 12:57

У Маріуполі відбудеться футбольний матч Прем'єр-ліги України між командами ФК "Маріуполь" і ФК "Верес".

Як повідомив 16 липня глава облуправління поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін,  команда керівників футбольного клубу, правоохоронні органи "робили все необхідне, щоб у місті проходили змагання такого рівня".

"Аби перший день великого футболу відбувся у Маріуполі, за 3 дні поліція Донеччини перейшла на цілодобовий режим роботи із забезпечення охорони громадського порядку: це робота кінологів з огляду стадіону та прилеглої території, посилена робота на вулицях і площах міста підрозділами поліції, в тому числі і спецпідрозділом КОРД. Посилено несення служби на блокпостах", - повідомив Аброськін. 

Місцевих мешканців при цьому просять звертати увагу на підозрілі предмети, підозрілих людей, повідомляючи будь-яку інформацію на 102.

Українська правда 

Теми: Маріуполь футбол поліція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На меткомбінаті в Маріуполі сталася аварія: є жертви 14 липня 2017, 15:33
Бойовики у четвер активізувалися на Маріупольському напрямку 13 липня 2017, 22:56
У Маріуполі чергуватимуть посилені наряди поліції 7 липня 2017, 04:41
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики офіційно підтвердили: зниклий Асєєв у них, звинувачують у шпигунстві
ОБСЄ: Бойовики ОРДО оголосили Седове прикордонною зоною з особливим статусом
Доба в АТО: 26 обстрілів, на міні підірвався боєць ЗСУ
Макрон: Трамп може змінити думку про Паризьку кліматичну угоду
Усі новини
Гід київськими рейвами

Хто влаштовує головні вечірки в місті

Джаз

Альфа Джаз Фест 2017: вчитися бути вільним