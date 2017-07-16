Маріуполь підготували до матчу Прем'єр-ліги: зіграють ФК "Маріуполь" і "Верес"

У Маріуполі відбудеться футбольний матч Прем'єр-ліги України між командами ФК "Маріуполь" і ФК "Верес".

Як повідомив 16 липня глава облуправління поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін, команда керівників футбольного клубу, правоохоронні органи "робили все необхідне, щоб у місті проходили змагання такого рівня".

"Аби перший день великого футболу відбувся у Маріуполі, за 3 дні поліція Донеччини перейшла на цілодобовий режим роботи із забезпечення охорони громадського порядку: це робота кінологів з огляду стадіону та прилеглої території, посилена робота на вулицях і площах міста підрозділами поліції, в тому числі і спецпідрозділом КОРД. Посилено несення служби на блокпостах", - повідомив Аброськін.

Місцевих мешканців при цьому просять звертати увагу на підозрілі предмети, підозрілих людей, повідомляючи будь-яку інформацію на 102.

Українська правда