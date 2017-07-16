В ОРДО заявили, що призупинили розслідування катастрофи МН17

Попереднє слідство у справі про катастрофу рейсу МН17 малайзійського Boeing-777 на Донбасі призупинено.

Про це пише російське агентство РІА Новости з посиланням на дані "Генпрокуратури ДНР".

"Після закінчення процедури передачі (уламків Boeing 777 і особистих речей пасажирів - ред.), за результатами якої складено відповідні протоколи, попереднє слідство у кримінальній справі призупинено", - заявили в "ДНР".

Також там заявили, що кримінальну справу за фактом аварії Боїнга в "ДНР" було відкрито ще в день авіакатастрофи", а у листопаді 2014 року, вересні та жовтні 2015 року слідчі передали експертам з Нідерландів в присутності спостерігачів ОБСЄ фрагменти Boeing і особисті речі його пасажирів, знайдені на місці катастрофи.

Бойовики також заявили, що політ МН17 перебував у зоні відповідальності українських авіадиспетчерів і об'єктивну картину події можливо відновити тільки з урахуванням даних контролю, доступ до яких може забезпечити Україна.