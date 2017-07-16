У центрі Львова горить житловий будинок

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Неділя, 16 липня 2017, 17:14

У центрі Львова на перехресті проспекту Свободи та вулиці І.Тиктора горить будинок. 

Як повідомляють очевидці у Facebook-спільноті Varta 1, пожежа супроводжується сильним задимленням.

На місці події присутні пожежні. Про причини пожежі та можливих постраждалих внаслідок НП не повідомляється. 

В облуправлінні ДержНС повідомили, що повідомлення про пожежу на горищі житлового будинку на проспекті Свободи, 31 надійшло о 15:45. 

"Займання було виявлено на 2-му, 3-му поверсі та горищі будівлі. О 17:02 пожежу локалізовано. Ліквідація пожежі триває", - зазначили у ДержНС.

 
 
 
Фото з facebook varta1

Теми: Львів надзвичайна подія
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