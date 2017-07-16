Гройсман каже, що в президенти не піде

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Неділя, 16 липня 2017, 20:45

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що не має наміру йти у президенти на наступних виборах, і не бачить себе на цій посаді.

Про це глава уряду заявив 16 липня в ефірі телеканалу "112 Україна". 

"Я вже говорив про те, що я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає", - зазначив Гройсман, коментуючи питання, чи планує балотуватися у президенти на наступних виборах.

При цьому він додав, що президентом України себе не бачить. 

Інтерфакс-Україна

Теми: Гройсман вибори президент
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