Гройсман каже, що в президенти не піде
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що не має наміру йти у президенти на наступних виборах, і не бачить себе на цій посаді.
Про це глава уряду заявив 16 липня в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Я вже говорив про те, що я відчуваю свою ефективність саме у виконавчій гілці влади, тому таких планів у мене немає", - зазначив Гройсман, коментуючи питання, чи планує балотуватися у президенти на наступних виборах.
При цьому він додав, що президентом України себе не бачить.
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