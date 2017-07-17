Найцікавіше: 2007. На Львівщині палають вагони з фосфором 2014. Терористи збили пасажирський літак. 298 загиблих 2016. 0,7% – частка середнього класу в Україні

2001, вівторок

Лідери Аграрної партії, НДП, "Регіонів" і "Трудової України" вирішили для участі у парламентських виборах створити передвиборний блок для багатомандатного загальнодержавного округу і не заважати один одному в одномандатних округах.

2002, середа

– 13 млн українців (або 27% населення) живуть за межею бідності. Такими є результати моніторингу Національної академії наук.

– Абсурдною називають керівники українських телеканалів заборону переривати фільми на рекламу. Діюче законодавство дозволяє транслювати рекламу лише у перерві між фільмами або телепрограмами.

2003, четвер

– Мукачівська територіальна виборча комісія оголосила переможцем на виборах міського голови Мукачевого (Закарпаття) кандидата від "Нашої України" Василя Петьовку. Але опозиція недовго святкувала перемогу над адміністративним тиском. Сихівський місцевий суд скасував рішення виборчкому.

– Україна та Румунія не змогли домовитися про делімітацію морських кордонів. Тепер це питання хочуть вирішувати за допомогою Міжнародного суду в Гаазі.

2006, понеділок

– "Посмотрите – прошла эта оранжевая революция, от нас столько ждал весь мир! [...] Тогда многое могли простить, дать огромные гарантии, бонусы – но мы же ничего не сделали! Потому что была команда, которую объединял общий враг - они хотели победить режим, и только это их объединяло. А вот если бы их объединяла высокая цель построить новую страну, был бы другой результат". Бізнесмен Віктор Пінчук про важливість єдності заради країни.

– Антикризова коаліція пропонує опозиції – БЮТ і "Нашій Україні" – керівництво в 11 парламентських комітетах. В БЮТ від пропозиції відмовилися, бо мова йде про комітети, які мало цікавлять самих членів коаліції. Тим часом спікер Олександр Мороз пригрозив опозиції: якщо вона й далі блокуватиме трибуну Верховної Ради, то взагалі може залишитися без комітетів.

2007, вівторок

– На Львівщині сталася аварія вантажного потяга, який перевозив жовтий фосфор з Казахстану у Польщу. 6 цистерн з фосфором зайнялося вогнем. Внаслідок горіння, а потім й під час гасіння пожежі утворився токсичний дим. Із найближчих населених пунктів почали евакуювати населення. Для дезактивації забрудненої території викликали спецпідрозділи хімічних військ.

– Тендерна палата заявила, що Київська міська державна адміністрація порушила у 2006-2007 роках процедуру державних закупівель майже на мільярд гривень. Йдеться про фіктивні тендери, проведення тендерів за завищеними цінами, монопольні змови учасників, проштовхування своїх фірм.

2008, четвер

Секретаріат президента та уряд конфліктують через нафтопровід "Одеса-Броди". Напередодні мали бути підписані дві угоди: про постачання на підприємства (НПЗ "Галичина" і " Нафтохімік Прикарпаття ") більше 5 млн. тонн каспійської нафти і також транзиту через Україну 3 млн тонн нафти. Але прем’єр Юлія Тимошенко заборонила представникам урядових структур і державних компаній підписувати документи.

Вона заявила, що угоди укладаються з офшорними підприємствами, які не відповідають міжнародним проектам.

2009, п’ятниця

– "Гра в технологічні прийоми - це невдалий підхід. Я йду в президенти. Я політик самодостатній, і цінності, які я сповідую, дають Україні майбутнє". Президент Віктор Ющенко йде на другий термін.

– Міраж перевиборів. Віктор Ющенко знов хоче перевибори парламенту, бо фактично з 2008 року коаліції не існує. А от Віктор Янукович, який раніше вважав їх доцільними, тепер впевнений, що дострокові вибори проводити не можна.

2010, субота

Віктора Януковича треба висунути на Нобелівську премію миру, вважає бізнесмен Вадим Рабинович. На його думку, Янукович заслуговує на це, бо не допустив розколу країни.

2012, вівторок

– Захиснику Юлії Тимошенко Сергію Власенку плеснули зеленкою в обличчя. Лікарі діагностували хімічний опік правого ока.

2013, середа

Міністерство доходів і зборів заявило, що на українських серверах соцмережі "Вконтакте" виявили незаконний відеоконтент, у тому числі дитячу порнографію.

Технічний директор соцмережі Микола Дуров відповів, що правоохоронці прикладають зусиль, щоб конфіскувати сервери компанії, а потім "продати їх наліво".

"Вконтакте" заявила про вилучення серверів компанії наприкінці червня.

2014, четвер

– У небі над Донеччиною з російського ракетного комплексу "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines. Загинули пасажири та весь екіпаж – загалом 298 осіб. Літак виконував регулярний рейс MH17 з Нідерландів до Малайзії.

Раніше СБУ перехопила розмову терористів де вони доповідали про збитий літак.

А в Міноборони України нагадали, що за час проведення АТО зенітно-ракетні комплекси ЗСУ жодного разу не застосовувалися.

Увечері Євроконтроль закрив повітряний простір України для польотів цивільної авіації.

– Російський військовий літак збив над територією України український СУ-25. Льотчик катапультувався.

– П’ять українських військових загинули та 11 зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО.

– У лікарні Ростовської області помер один з українських прикордонників, якого доставили туди разом з іншими важкопораненими бійцями. 16 липня в результаті бойових дій на кордоні низка українських військових була відтиснута вогнем на територію Росії.

2015, п’ятниця

– Видання News Corp Australia оприлюднило відео, яке бойовики зняли відразу після збиття Boeing 777. На той момент вони ще думали, що збили військовий літак ЗСУ.

– Парламент призначив на жовтень місцеві виборі по всій Україні, крім окупованих територій.

– Президент Порошенко звільнив усіх керівників районних держадміністрацій Закарпатської області. Це стало реакцією на збройний конфлікт у Мукачевому між представниками нардепа Михайла Ланьо та "Правого сектору". Причиною стрілянини була спроба перерозподілити контрабандні потоки на Закарпатті.

– МЗС оголосило в.о. генконсула Росії в Одесі персоною non grata – "через несумісність його діяльності з дипломатичною".

– Один з найгучніших епізодів передвиборчої боротьби у Чернігові: правоохоронці знайшли гроші та зброю в машині, яка була заблокована охоронцями кандидата в народні депутати Геннадія Корбана. За його словами, це має свідчити про підкуп виборців з боку його конкурента, висуванця від БПП Сергія Березенка.

2016, неділя

– Росіяни відбуксирували бурову установку "Сиваш" (захоплену під час анексії Криму) в район Голіцинського газового родовища, яке розташоване у виключній морській економічній зоні України. У Держприкордонслужбі заявили, що таким чином Росія порушила норми міжнародного Морського права.

– 72,3% українських домогосподарств відносять себе до бідної частини населення. Такими є дані Держстату. А до середнього класу себе відносять лише 0,7%

Рустем Халілов, для УП