Експерт: Путін нарощує агресію проти України

Президент Росії Володимир Путін нарощує агресію по відношенню до України.

Про це пише Адріан Каратницький з аналітичного центру Atlantic Council в статті "Нова небезпечна доктрина Путіна щодо України", опублікованій в газеті The Wall Street Journal, передає "Голос Америки".

Відзначається, що Путін на міжнародній арені не зміг домогтися послаблення санкцій, а недавнє призначення "яструба" Курта Волкера на посаду спецпредставника по Україні означає, що США будуть проводити прагматичну й жорстку стратегію.

Також у статті йдеться, що агресія Путіна консолідувала думку громадськості - згідно з недавнім опитуванням 92% жителів підконтрольної Києву території вважають себе українцями, в той час як п'ять років тому ця цифра становила 75%.

Для Путіна це - неприйнятно, зазначає Каратницький. Росія платить велику економічну ціну за західні санкції, а в зубожілих регіонах України, які вона контролює, наростає невдоволення.

У відповідь Путін нарощує агресію. Він вдався до військових нападів на цивільні цілі, замовних вбивств, кібератак з метою нашкодити економіці України, а також до спроб економічно і, частково, політично інтегрувати окуповані території в Росію, вказує експерт.

Так, за перші п'ять місяців 2017 року, кількість нападів на лікарні, школи, фабрики та інші цивільні об'єкти різко збільшилася, що призвело до 44 жертв.

Також у статті йдеться, що РФ посилює інтеграцію окупованого Донбасу, визнавши в Росії паспорта "ДНР/ЛНР" і "націоналізуючи" українські компанії.

Каратницький пише, що "націоналізація" - військовий злочин в рамках Женевської конвенції - прискорилася після неофіційного ембарго на торгівлю з Донбасом. Однак, швидкість "націоналізації", означає, що вона планувалася задовго до цього.

Очевидно, Путін намагається зірвати Мінський процес, хоча сам і звинувачує Україну в нестачі прогресу в мирному врегулюванні, підсумовав експерт.