ЗСУ в 2017 році отримають більше 10 тис одиниць військової техніки

71 перегляд
Понеділок, 17 липня 2017, 03:02

Відповідно до визначених Генштабом ЗСУ потреб, у 2017 році заплановано поставити у війська понад 10 тис. одиниць озброєння і військової техніки.

Про це заявив заступник міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що передбачається також закупити нові і модернізовані зразки ОВТ, зокрема у державного концерну "Укроборонпром" та інших підприємств.

"Прийнято на озброєння 10 зразків озброєння і військової техніки. Ремонтно-відновні підрозділи Збройних сил відновили понад 6,4 тис. одиниць озброєння і військової техніки", - повідомив Шевчук.

Теми: Збройні сили
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Сталося бойове зіткнення, 1 військовий ЗСУ загинув 15 липня 2017, 07:38
У Житомирі солдата засудили за те, що самовільно залишив в/ч 13 липня 2017, 20:28
Доба в АТО: Бойовики збільшили число обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув 13 липня 2017, 06:58
powered by lun.ua
Головні новини
MH17: РФ закрила повітряний простір на кордоні менш ніж за добу до трагедії
Розенблату та Полякову обиратимуть запобіжний захід з понеділка
Бойовики обстріляли околиці Широкиного зі 122-мм "Гвоздики"
Українки виграли золото чемпіонату Європи на байдарці
Усі новини
Креативна Словенія

Постіндустріальний Марібор долає депресію культурою

8 нових муралів

Як в Києві розмальовують теплопункти