Правозахисники: За роки війни в Сирії загинули 330 тис осіб

З початку громадянської війни в Сирії вбито вже понад 330 тисяч осіб, в тому числі майже 100 тисяч цивільних осіб.

Як повідомила в неділю, 16 липня, Сирійська наглядова рада з прав людини, що базується в Лондоні, з 2011 до середини липня 2017 року в Сирії загинули в цілому 331 765 осіб, передає DW.

Згідно з підрахунками правозахисників, в числі 99 617 померлих насильницькою смертю мирних жителів - 18 243 дитини.

В результаті збройного конфлікту загинули 116 774 військовослужбовців, що підпорядковувалися сирійському президенту Башару Асаду, і його прихильників, а також 57 тисяч повстанців, в тому числі члени альянсу сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії".

Крім того, вбиті 58 тисяч джихадистів - в основному прихильники терористичної організації "Ісламська держава" або угруповань, близьких до "Аль-Каїді". Серед них були і іноземці.