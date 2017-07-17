Правозахисники: За роки війни в Сирії загинули 330 тис осіб

6 переглядів
Понеділок, 17 липня 2017, 04:50

З початку громадянської війни в Сирії вбито вже понад 330 тисяч осіб, в тому числі майже 100 тисяч цивільних осіб.

Як повідомила в неділю, 16 липня, Сирійська наглядова рада з прав людини, що базується в Лондоні, з 2011 до середини липня 2017 року в Сирії загинули в цілому 331 765 осіб, передає DW.

Згідно з підрахунками правозахисників, в числі 99 617 померлих насильницькою смертю мирних жителів - 18 243 дитини.

В результаті збройного конфлікту загинули 116 774 військовослужбовців, що підпорядковувалися сирійському президенту Башару Асаду, і його прихильників, а також 57 тисяч повстанців, в тому числі члени альянсу сирійської опозиції і курдських формувань "Сили демократичної Сирії".

Крім того, вбиті 58 тисяч джихадистів - в основному прихильники терористичної організації "Ісламська держава" або угруповань, близьких до "Аль-Каїді". Серед них були і іноземці.

Теми: Сирія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Після зустрічі з Трампом Макрон не наполягатиме на відставці Асада 14 липня 2017, 04:09
У Сирії внаслідок мінометного обстрілу загинув військовий радник РФ 12 липня 2017, 09:02
Бойовики ІДІЛ оголосили про загибель свого лідера Аль-Багдаді - ЗМІ 11 липня 2017, 13:34
powered by lun.ua
Головні новини
MH17: РФ закрила повітряний простір на кордоні менш ніж за добу до трагедії
Розенблату та Полякову обиратимуть запобіжний захід з понеділка
Бойовики обстріляли околиці Широкиного зі 122-мм "Гвоздики"
Українки виграли золото чемпіонату Європи на байдарці
Усі новини
Афіша на 14-16 липня

ТНМК на даху, Кураж Базар, велопарад, маркет корисної їжі та ін.

Боротися, щоб перемогти

Життєвий шлях голови Київського братства ОУН-УПА Ореста Васкула