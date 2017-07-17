На українсько-молдовському кордоні відкривається новий КПП

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Понеділок, 17 липня 2017, 06:07

17 липня президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп візьмуть участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.

Про це повідомили в прес-службі уряду Молдови, передає "Укрінформ".

"Відкриття спільного КПП на молдавсько-українському кордоні пройде у контексті реалізації досягнутих раніше домовленостей між урядами Республіки Молдова і України", - йдеться в повідомленні.

 Рішення про відкриття спільних пунктів контролю на молдавсько-українському кордоні було прийнято під час зустрічі в Києві в лютому нинішнього року прем'єр-міністрів Молдови та України Павла Філіпа і Володимира Гройсмана.

В даний час на молдавсько-українському кордоні діють ще чотири спільних КПП: "Бричани-Росошани", "Крива-Мамалига", "Ларга-Кельменці" і "Джурджулешти-Рені".

Теми: Молдова Україна
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