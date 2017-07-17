Доба в АТО: 16 обстрілів, поранений один український військовий
За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
Українські військові 4 рази відкривали вогонь у відповідь.
На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах ЗСУ в Водяному і Широкиному.
З 20.40 і майже упродовж двох годин терористи з 120 і 82 мм мінометів, БТРів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали підрозділи сил АТО в районі селища Гнутове.
Також сепаратисти били по українських силах в Талаківці. Тут, в результаті цього обстрілу, один військовослужбовець отримав осколкове поранення.
Крім того, бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм по Красногорівці.
На Луганському напрямку ввечері бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку і Донець.
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