Доба в АТО: 16 обстрілів, поранений один український військовий

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Понеділок, 17 липня 2017, 06:55

За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 16 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Українські військові 4 рази відкривали вогонь у відповідь.

На Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по опорних пунктах ЗСУ в Водяному і Широкиному.

З 20.40 і майже упродовж двох годин терористи з 120 і 82 мм мінометів, БТРів, гранатометів і великокаліберних кулеметів обстрілювали підрозділи сил АТО в районі селища Гнутове.

Також сепаратисти били по українських силах в Талаківці. Тут, в результаті цього обстрілу, один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Крім того, бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм по Красногорівці.

На Луганському напрямку ввечері бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку і Донець.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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