Новий закон про КС уже чекає на підпис Порошенка

10 переглядів
Понеділок, 17 липня 2017, 11:55

Нову редакцію закону про Конституційний суд України спрямовано на підпис президенту Петру Порошенку.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій проект закону №6427-д 14 липня, значиться на сайті парламенту.

Як відомо, у першому читанні проект закону про Конституційний Суд народні депутати ухвалили 22 червня.

13 липня, у передостанній день роботи 6-ї сесійної Верховної Ради 8 скликання, вони ухвалили нову редакцію закону про КС в цілому – тоді як біля трибуни протестували з приводу інших питань порядку денного, та й під парламентом тривав мітинг.

Того ж дня у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний Суд.

Олена Рощенко, УП

Теми: КС Верховна Рада законодавство
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Депутати просять скасувати ухвалення закону про КС 14 липня 2017, 09:42
Нардепи вимагають виправити плутанину із голосуванням за омбудсмена 13 липня 2017, 19:16
Депутати заплутали процедуру обрання омбудсмена 13 липня 2017, 15:05
powered by lun.ua
Головні новини
Від Полякова та Розенблата вимагатимуть здати закордонні паспорти
Одіозний суддя Вовк знявся з конкурсу до Верховного суду
Омелян розповів, коли завершаться переговори з Ryanair
У Росії вирішили списати кримчанам борги перед українськими банками
Усі новини
Корабель "Юрій"

Хочете побачити Дністровський каньйон з річки?

Гід київськими рейвами

Хто влаштовує головні вечірки в місті