Новий закон про КС уже чекає на підпис Порошенка
Нову редакцію закону про Конституційний суд України спрямовано на підпис президенту Петру Порошенку.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій проект закону №6427-д 14 липня, значиться на сайті парламенту.
Як відомо, у першому читанні проект закону про Конституційний Суд народні депутати ухвалили 22 червня.
13 липня, у передостанній день роботи 6-ї сесійної Верховної Ради 8 скликання, вони ухвалили нову редакцію закону про КС в цілому – тоді як біля трибуни протестували з приводу інших питань порядку денного, та й під парламентом тривав мітинг.
Того ж дня у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний Суд.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.