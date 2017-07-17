Новий закон про КС уже чекає на підпис Порошенка

Нову редакцію закону про Конституційний суд України спрямовано на підпис президенту Петру Порошенку.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій проект закону №6427-д 14 липня, значиться на сайті парламенту.

Як відомо, у першому читанні проект закону про Конституційний Суд народні депутати ухвалили 22 червня.

13 липня, у передостанній день роботи 6-ї сесійної Верховної Ради 8 скликання, вони ухвалили нову редакцію закону про КС в цілому – тоді як біля трибуни протестували з приводу інших питань порядку денного, та й під парламентом тривав мітинг.

Того ж дня у Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування голосування щодо закону про Конституційний Суд.

Олена Рощенко, УП