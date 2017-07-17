Суду щодо Розенблата й Полякова у понеділок не буде

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Понеділок, 17 липня 2017, 13:10

Судове засідання з обрання міри запобіжного заходу народним депутатам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову у понеділок не відбудеться.

Про це в розмові з кореспондентом "Української правди" повідомив керівник САП Назар Холодницький.

"Сьогодні - ні", - зазначив він.

На уточнення, чи клопотання щодо нардепів вже передали до суду, Холодницький зауважив: "Завтра-післязавтра, ми так розраховуємо".

У свою чергу в прес-службі САП пояснили, що нардепи Розенблат та Поляков ще не ознайомилися з клопотаннями Спеціалізованої прокуратури.

Лише після ознайомлення ці клопотання можна буде передавати до суду.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме обрання для нардепів Максима Полякова та Борислава Розенблата запобіжних заходів у вигляді застави, а також наполягатиме на тому, щоб вони здали закордонні паспорти.

Окрім того, йшлося про те, що судові засідання для обрання запобіжних заходів цим політикам відбудуться 17-21 липня у Солом'янському райсуді Києва

Антикорупційні органи звинувачують Розенблата в тому, що він і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Роман Кравець, УП

Теми: Розенблат суд
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