У Гнутовому в полі підірвався трактор: є постраждалі
У населеному пункті Гнутове Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.
Про це інформує сторінка поліції Донеччини у Facebook.
Подія трапилася 17 липня близько 11-ї години.
Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, кінологи, вибухотехніки, ДСНС та швидка допомога.
Як повідомлялось, за попередніми розрахунками, розмінування територій у зоні провдення антитерористичної операції на Донбасі потребуватиме 10-15 років.
Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.
Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня.
Водночас бойовики щодоби продовжують обстрілювати позиції сил АТО.
Українська правда
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