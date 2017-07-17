НАБУ в травні цікавилося великими преміями Корчак і членів НАЗК

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Понеділок, 17 липня 2017, 13:55

Національне антикорупційне бюро розслідує інформацію про величезні премії, які у 2016 році отримали керівники НАЗК.

Документ, що свідчить про це "Українській правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Це запит старшого детектива НАБУ Цивінського до Кабінету міністрів, в якому то й просить надати інформацію та копії документів щодо того, чи давався дозвіл на преміювання Голови та членів НАЗК.

Згідно з документом, причиною направлення відповідного запиту стало те, що "в ході проведення НАБУ" аналітичної роботи під час моніторингу ЗМІ виявлено публікацію про можливе безпідставно нараховану та виплачену премію голові та членам НАЗК.

Документ датований 3 травня 2017 року.

 
УП

Як відомо, голова НАЗК Наталя корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.

"200 тисяч гривень була премія",  - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.

В свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, якимзапропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

Оксана Коваленко, УП

Теми: НАЗК зарплати
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