В Одесі на гранаті підірвався підліток

В результаті вибуху гранати РГД-5 в Малиновському районі Одеси загинув 16-річний підліток, ще дві людини госпіталізовані з пораненнями.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на інформацію, отриману в управлінні Нацполіції Одеської області.

За даними правоохоронців, зараз поліцейські проводять на місці події оперативно-слідчі заходи.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами) та ст. 115 (умисне вбивство з позначкою нещасний випадок) Кримінального кодексу.

Як вдалося з'ясувати місцевому виданню "Думская", вибух стався у багатоквартирному будинку на Дальницькій вулиці. Поранення отримали друзі загиблого.

За попередньою версією, гранату до квартири приніс один з хлопців, які згодом були шпиталізовані.