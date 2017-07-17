Блокаду торгівлі з ОРДЛО підтримує менше половини українців

Трохи більше половини українців підтримують ідею визнання окупованими непідконтрольних територій Донбасу і трохи менше половини – блокаду торгівлі з ними

Про це свідчить опитування, проведене 9-13 червня фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, рішення Ради національної безпеки й України про блокаду торгівлі з "ДНР" та "ЛНР" підтримують 47% опитаних, проти – 37%. Найвища підтримка блокади на заході (66%), дещо нижча у центрі (47%). На півдні прихильників цього навіть менше, ніж сході (30% і 38%).

А пропозицію законодавчо визнати непідконтрольні території Донецької та Луганської областей окупованими підтримують 55% респондентів. 22% виступають проти і майже чверть опитаних не визначились стосовно цього. Найбільше підтримують цю ідею на заході (сукупно 64%) та у центрі (59%), менше на сході (49%) й найменше на півдні (35%).

Противників спрощення перетину лінії розмежування та полегшення режиму отримання перепусток трохи більше за прихильників (40% і 38% відповідно). Прихильників більше на сході (52%) і півдні (48%), противників більше на заході (51%) й у центрі (46%).

Водночас, громадяни переважно підтримують надання фінансової та матеріальної підтримки жителям непідконтрольних територій, які прагнуть виїхати на контрольовані Києвом території (59%), посилення контролю за виплатами переселенцям (69%), здійснення більш серйозного контролю за перетином лінії розмежування (55%), спрощення отримання будь-яких адміністративних послуг у прифронтових населених пунктах (47%).

47% підтримки має надання дозволу на торгівлю з непідконтрольними територіями продуктами харчування і товарами першої необхідності.

Крім того, 60% респондентів підтримують спрощення доступу до навчання в українських освітніх закладах різного рівня для мешканців непідконтрольних територій.

Водночас, населення переважно проти зняття обмеження на соціальні і пенсійні виплати громадянам України, що проживають на непідконтрольній території (42%).

Дослідження проводили з 9 по 13 червня, опитали 2018 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України, за винятком окупованих територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Олена Рощенко, УП