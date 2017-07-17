На водоймах потонули вже 467 людей

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Понеділок, 17 липня 2017, 15:09

З початку року на водоймах країни загинуло 467 громадян.

Такі дані наводить 17 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники наголошують, що випадки надзвичайних подій на водоймах фіксуються в Україні щодня.

"Лише впродовж минулого тижня, з 10 по 16 липня, на водних об’єктах країни загинуло 32 особи! І навіть попри таку моторошну статистику, люди продовжують нехтувати застереженнями рятувальників вирушаючи до місцевих озер та річок, які часто не пристосовані для купання", – йдеться в повідомленні.

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Загалом, з початку року на водоймах країни вже загинуло 467 людей, з яких 50 дітей. При цьому врятовано 355 людей, у тому числі 81 дитина.

Українська правда

Теми: ДСНС
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