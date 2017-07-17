Президент-поліглот: Порошенко показав, що добре володіє і молдавською

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Понеділок, 17 липня 2017, 16:24

Президент України Петро Порошенко продемонстрував, що добре розуміє рідну мову прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа на зустрічі з ним в Одеській області.

Свої мовні знання український лідер проявив на спільному з Філіпом брифінгу під час відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучурган - Первомайськ" на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Молдавський прем'єр виступав рідною мовою, після чого його слова повторював українською перекладач.

Коли Філіп пояснював, як керівництво Молдови ставиться до жителів так званого "Придністров'я" і що воно не бачить різниці між мешканцями придністровської зони і решти територій країни, Порошенко засміявся, зупинив його і виступив у якості перекладача.

"Я перекладу: Але ми бачимо різницю між громадянами, які живуть у придністровській зоні, і керівництвом придністровської невизнаної "республіки", - закінчив він слова Філіпа.

Доповнюється…

Теми: Порошенко Молдова кордон
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