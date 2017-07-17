На екс-високопосадовця Криму завели справу за держзраду
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за державну зраду стосовно колишнього начальника державної виконавчої служби півострова.
Про це повідомила прес-служба Генпркоуратури.
За даними відомства, своїми діями екс-посадовець сприяв зміні територіальної цілісності та недоторканості держави.
"Зокрема, усвідомлюючи, що починаючи з лютого 2014 року територія Криму тимчасово не підконтрольна органам влади України, з особистих мотивів, всупереч інтересам України, вирішив перейти на бік ворога шляхом працевлаштування на умовах окупаційної влади", - зазначили в ГПУ.
Після прийняття присяги судових приставів Російської Федерації, громадянина України призначили виконуючим обов’язків заступника начальника управління Федеральної служби судових приставів Росії по нелегітимному державному утворенню "Республіка Крим".
Українська правда
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