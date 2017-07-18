На Балтиці пройдуть російсько-китайські військові навчання

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Вівторок, 18 липня 2017, 06:33

Перший етап російсько-китайських військово-морських навчань "Морська взаємодія - 2017" пройде в акваторії Балтійського моря з 21 по 28 липня.

Про це повідомило міністерство оборони РФ, пише DW.com.

За даними міністерства, в навчанні будуть задіяні близько десяти кораблів і суден різних класів, а також більше десяти вертольотів і літаків ВМФ Росії і ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Повідомляється, що основними цілями навчань є підвищення ефективності взаємодії двох флотів щодо протидії загрозам безпеки на морі, відпрацювання злагодженості дій екіпажів.

21 липня загін кораблів ВМС НВАК прибуде в Балтійськ.

Агентство dpa з посиланням на інформовані джерела в НАТО повідомляє, що за ходом навчань спостерігатимуть три корабля ВМФ Нідерландів.

Навчання "Морська взаємодія" проводяться регулярно з 2012 року. Наступні етапи військових маневрів пройдуть в Баренцевому і Охотському морях.

Теми: Росія Китай
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