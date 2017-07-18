АТО: 17 обстрілів, двох бійців ЗСУ поранено

У зоні АТО минулої доби незаконні збройні формування збільшили кількість обстрілів позицій української армії на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Загалом за 17 липня бандформування 17 разів порушили перемир’я.

На Донецькому напрямку, починаючи з 19-ї години і майже до 23-ї, з декількох напрямків ворог бив по опорних пунктах ЗСУ у районі Авдіївки з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований.

Крім того, ввечері, бойовики з мінометів та гранатометів накривали позиції сил АТО неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї били по шахті Бутівка.

На Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі у Новоолександрівці. Також, близько 23-ї години, злочинці вели вогонь зі стрілецької зброї по Станиці Луганській.

На Маріупольському напрямку, майже опівночі, ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм та гранатометів опорні пункти сил АТО у Лебединському.

Як повідомляється, сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь.