На полігоні у Дніпропетровській області гасять пожежу

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Вівторок, 18 липня 2017, 09:40

У Дніпропетровській області продовжують гасіння пожежі на території військового полігону в/ч А1363, що поблизу смт Гвардійське.

Займання на полігоні у Новомосковському районі сталося о 10:42 понеділка, 17 липня, зазначає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок проведення навчальних стрільб загорілася суха трава та лісова підстилка окремими осередками на площі близько 25 га.

З 15 години стрільби призупинили.

О 20:40 пожежу локалізували на площі близько 30 га.

Втім, станом на ранок вівторка гасіння пожежі триває.

До роботи залучено 12 одиниць техніки й 142 людини, зазначають рятувальники.

На місці події працює оперативна група головного управління ДСНС в області на чолі з в.о. начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігорем Логвіненком.

Теми: стихійне лихо ДСНС
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