Розенблат: 10 мільйонів на заставу в мене є

Народний депутат Борислав Розенблат каже, що має достатньо грошей, аби заплатити заставу в 10 мільйонів гривень.

Про це він заявив у вівторок перед судовим засіданням щодо обрання йому запобіжного заходу.

На питання журналіста, чи є в нього 10 млн грн на заставу, Розенблат відповів: "У мене є декларація. Там усе записано".

Як свідчить декларація депутата за 2016 рік, у нього є 1,72 млн доларів готівкою, що при конвертації в національну валюту складає більше 44 млн гривень.

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