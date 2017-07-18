Ватажок бойовиків Захарченко вирішив створити Малоросію

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Вівторок, 18 липня 2017, 10:58

Ватажок ОДРО Олександр Захарченко запропонував замість України створити "державу" Малоросію.

Про це повідомляє російське держагентство РФ РИА Новости.

"Ситуація зайшла в глухий кут. Ми пропонуємо план реінтеграції країни ... Щоб зупинити громадянську війну ми обговорили ситуацію і прийшли до висновку, що Україна показала себе як така, що не відбулася. Київський режим не в змозі залишити громадянську війну ... пропонуємо заснувати державу Малоросія. Малоросія - незалежна молода держава. На перехідний період до 3 років", - заявив Захарченко.

При цьому на сайті, підконтрольному бойовикам ОРДО зазначвається, що представники незаконних формувань на окупованих територіях Донецької і Луганської областей і "19 регіонів України" оголосили про створення держави "Малоросія".

"Ми, представники колишніх регіонів України (за винятком Криму) заявляємо про заснування нової держави, яка є правонаступницею України. Ми згодні з тим, що нова держава буде називатися Малоросія, бо сама назва Україна дискредитувала себе", - зачитав якийсь "документ- "Конституційний акт ",  Олександр Тимофєєв, який іменується в.о. заступник голови Ради міністрів освіти "ДНР"

При цьому відзначається, що створення нової держави "підтримали представники Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Кировоградської областей, Києва та Київської області, Черкаської, Ровенської, Волинської, Тернопільської, Івано-Франківської, Львовської Областей".

Але ніде не вказується, хто саме і де і як підтримував цю ідею.

Жодних відповідних повідомлень на сайті, підконтрольному бойовикам ОРЛО, немає.

Раніше російський проект при окупації територій Донецької і Луганської областей називали "Новоросією". У Росії планували, що він буде включати території Миколаївської, Херсонської та інших областей України. Але оскільки це не вдалося, цей проект був закритий.

Теми: Донбас Росія
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