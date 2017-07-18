В Італії затриманий Марків свідчив поки в рамках попереднього допиту

У Департаменті консульської служби заявляють, що у понеділок італійський суд не розглядав по суті справу арештованого в Італії військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа, а тому консула не було.

Про це "Українській правді" повідомив директор департаменту консульської служби Сергій Погорельцев.

"17 липня суд провів попередній допит затриманого. Суд не розглядав справу по суті", - зазначив він.

"Тому, відповідно до регламенту суду, консул України не був присутній в судовій залі. Але він зустрівся з Марківим і адвокатом", - додав він.

Раніше повідомлялося, що напередодні в понеділок Марківа допитували шість годин, сторона захисту заявила про невинуватість підозрюваного і відсутність прямих доказів його причетності до факту загибелі італійського фоторепортера.

Справу продовжать розглядати у вересні, до цього часу Марків перебуватиме за гратами.

Як відомо, поліція Італії заарештувала громадянина України Віталія Марківа за підозрою у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського напарника Андрія Миронова 2014 року у Слов'янську.

Оксана Коваленко, УП