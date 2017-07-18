Суд щодо Ляшка відклали

Печерський райсуд Києва переніс розгляд справи про суміщення нардепом Олегом Ляшком депутатства і керівництва газетою "Політика" на 21 липня.

Про це повідомив сам Ляшко після засідання суду у вівторок, передають "Українські новини".

Початок засідання заплановано на 10:00. На ньому заслухають пояснення керівника правління ЗАТ "Редакція газети "Політика" Олега Мікляєва.

За словами Ляшка, 2006 року саме Мікляеву він передав компанію в управління.

Як повідомлялося, 18 липня під Печерським судом сталася сутичка між депутатами від Радикальної партії Ігорем Мосійчуком та від БПП Сергієм Капліним.

У вівторок суд розглядає подання Національного агентства із запобігання корупції на Олега Ляшка, якого НАЗК звинувачує в поєднанні виконання депутатських функцій з роботою головним редактором газети "Політика".

Агентство встановило, що Ляшко в 2006-2016 роках входив до виконавчого органу газети і продовжує входити до складу її правління. Ляшко все заперечує.

У суду просять оштрафувати Ляшка на суму в 6,8-11,9 тисячі гривень.