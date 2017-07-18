Правозахисники бачать агресивний наступ релігійних конфесій на Раду

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Вівторок, 18 липня 2017, 12:00

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вважає безпрецедентним вплив релігійних організацій на Верховну Раду.

Про це на сказала прес-конференції у вівторок виконавчий директор Amnesty International в Україні Оксана Покальчук, передають "Українські новини".

Вона нагадала, що, згідно з Конституцією, церква в Україні відокремлена від держави.

"Що ми бачимо сьогодні? Це дуже агресивний, активний і безапеляційний наступ абсолютно всіх релігійних конфесій на ті рішення, які приймаються у Верховній Раді", – сказала Покальчук.

Зокрема, за її словами, саме через позицію релігійних організацій парламент досі не ратифікував Стамбульську конвенцію (Конвенцію Ради Європи про попередження насильства стосовно жінок і домашнього насильства та боротьби з цими явищами).

Також Amnesty International стурбована законодавчою ініціативою депутатів про читання в Раді молитви "Отче наш" після відкриття пленарних засідань.

"Ми, звичайно, все з цього посміялися спочатку, але потім мені стало вже зовсім не смішно", – зазначила виконавчий директор правозахисної організації.

Також Покальчук допускає, що під тиском церкви Рада здатна найближчим часом прийняти закон про заборону абортів.

Як повідомлялося, 9 депутатів Ради пропонують парламенту читати молитву "Отче наш" після відкриття пленарних засідань.

У жовтні 2015 року депутат Юрій Тимошенко ( "Народний фронт") запропонував парламенту встановити в сесійній залі ікону "Покров Пресвятої Богородиці".

Теми: релігія Верховна Рада
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