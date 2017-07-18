Синютка припустив, хто міг скинути на Київщині львівське сміття

Голова Львівської облдержадміністарції вважає, що львівське сміття на Київщині незаконно вивантажили для дискредитації Львова.

Про це він заявив в коментарі телефйоном в ефірі "112 Україна".

"Насправді я вбачаю, що це спроба на сто відсотків дискредитувати. Тому що ми, по-перше, почистили місто. І, по-друге, відлагодили систему вивозу. І нам найменше потрібно, щоб де-небудь львівське сміття валялося по території України, і далі продовжувалась дискредитація міста Львова", - сказав голова ЛОДА.

Синютка також зазначив, що за час, коли функції вивозу сміття зі Львова взяла на себе ЛОДА, був один факт незаконного вивантаження львівського сміття у Черкасах.

"І я хотів би подякувати правоохоронним органам, тому що з’ясувалося, що це приватна компанія зі Львова найняла автомобіль, щоб вивезти сміття зі своєї території", - сказав керівник адміністрації.

Синютка переконаний, що у ситуації з вивантаженням львівського сміття у Київській області також знайдуть компанію, яка це зробила.

"Тому що з 3 липня повністю все сміття, яке вивозиться з території Львова, проходить через вагу, і ми фіксуємо всі номери автомобілів, їхніх власників та маршрут, по якому вони слідують", - додав Синютка.

Він також зазначив, що Львівська ОДА передасть правоохоронцям всю інформацію щодо автомобілів, які вивозять сміття, та їхніх маршрутів.

Окрім того, керівник ЛОДА сказав, що адміністрація перевірить, чи всі автомобілі вивантажили сміття згідно з їхнім маршрутом.

Як відомо, 17 липня у Київській області виявили 40 тонн львівського сміття, яке вивантажили на стихійному звалищі.

Як повідомлялося, Львівська міська рада 29 червня ухвалила рішення про передачу про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

Більше про сміттєві перипетії в місті читайте у матеріалах "Української правди": "Голодні ігри Садового. Сміття та й годі" та "Олег Синютка: Стратегія "Самопомочі" – виглядати ображеними та гнаними".

14 липня львівська влада заявила, що очистила місто від сміття.