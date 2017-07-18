Яценюк: НАТО – найкраща гарантія безпеки України

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Вівторок, 18 липня 2017, 12:31

Екс-прем’єр Арсеній Яценюк вважає, що найкращими безпековими гарантіями для України є членство в Північноатлантичному альянсі.

Про це він сказав на урочистому засіданні Кабміну, присвяченому 100-річчю уряду України.

"Найкраща гарантія безпеки України - це членство України в НАТО. Не всі країни-члени НАТО готові до прийняття такого рішення. Український народ до цього готовий. І саме тому Україні необхідно продовжувати реформу збройних сил для того, щоб Збройні сили України повністю відповідали стандартам НАТО", - заявив Яценюк.

Як повідомлялося, 8 червня Верховна Рада зробила пріоритетом для України вступ до НАТО.

Олег Твердь, УП



Теми: НАТО
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