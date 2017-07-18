В Україні з'явилася Рада прем'єрів

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Вівторок, 18 липня 2017, 12:34

Кабмін створив новий консультативний орган - Раду прем'єр-міністрів.

Про це глава уряду Володимир Гройсман повідомив у вівторок під час урочистого засідання з нагоди 100-річчя Кабінету міністрів, передають "Українські новини".

"Пропоную створити відповідну консультативну раду протокольним рішенням", - повідомив він, після чого ця пропозиція була підтримана.

На думку Гройсмана, на засіданнях цієї ради можна буде розглядати найважливіші питання розвитку країни.

Також він вважає, що рада може стати гарним майданчиком для обміну досвідом.

Теми: Кабінет міністрів Гройсман
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