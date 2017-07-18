Порошенко домовився з Маргвелашвілі про стратегічне партнерство

Президенти Петро Порошенко та Гіоргі Маргвелашвілі підписали декларацію про встановлення стратегічного партнерства між Україною та Грузією.

Про це український президент повідомив у Тбілісі на брифінгу з грузинським колегою.

Порошенко назвав це "історичним документом".

"Це найвища форма довіри між керівництвом держав і найвища форма довіри між нашими народами", – додав він.

Президент України наголосив, що стратегічне партнерство зумовлене також "спільними викликами і спільними загрозами".

Він подякував Маргвелашвілі за партнерство і координацію дій, у тому числі – в секторі оборони й безпеки.

"Мені надзвичайно приємно було вчора, коли відвідував навчання "Sea breeze", які проводяться під егідою НАТО у Чорному морі, в Одесі, що поруч з американськими, британськими, норвезькими, румунськими, турецькими, бельгійськими та іншими моряками були моряки Грузії, які демонструють, що наше партнерство міцне", – заявив Порошенко.

"Сьогодні ми обговорювали, як зміцнити це партнерство. Є багато ідей, яким чином буде проводитися взаємна підготовка бійців наших збройних сил як на території Грузії, у тому числі й наших горно-стрілкових підрозділів, так і на території України, де ми відкриті до того, щоб передати переможний досвід Збройних сил України у гібридній війни", – додав він.

Порошенко зазначив, що заплановано широкий порядок денний двосторонніх відносин.

Олена Рощенко, УП