Франція вимагає від Росії засудити бойовиків за "Малоросію"

Париж закликав Росію виступити із засудженням заяви ватажків бойовиків "ДНР" про заснування "держави" Малоросія.

Про це заявили у вівторок в МЗС Франції, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми закликаємо Росію засудити цей факт, який представляє собою порушення Мінських угод і зрада духу переговорів в нормандському форматі", - йдеться в заяві МЗС Франції.

У ньому наголошується, що "Франція залишається прихильна принципу повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним співтовариством кордони".

У МЗС Франції також закликали Росію "посилити дії, щоб покласти край цьому конфлікту".

Як відомо, ватажок ОРДО Олександр Захарченко запропонував замість України створити державу "Малоросію".

Ватажки бойовиків ОРЛО відхрестилися від "Малоросії".

У свою чергу президент Порошенко заявив, що Захарченко - не політик, а маріонетка Кремля.

Німецький федеральний уряд засудив заяви ватажка сепаратистів "ДНР" Олександра Захарченка щодо "заснування Малоросії".