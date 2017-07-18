У разі невнесення застави Розенблату нічого не буде – САП

У разі рішення суду про заставу для нардепа Борислава Розенблата та його відмови вносити її – депутатові нічого не загрожує.

Про це у вівторок заявив журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

Він пояснив, що оскільки Рада не дала згоди на арешт Розенблата, то в разі обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави і невнесення парламентарем цих коштів, правоохоронці не зможуть його затримати.

"На жаль, закон нас сильно обмежує. У нас буде єдиний вихід – у вересні повторно звертатися до Верховної ради", - сказав Кривенко.

Сам же Розенблат на питання журналістів, чи вноситиме він заставу у разі ухвалення судом такого рішення, відповів, що ще не знає і буде працювати над своїми подальшими діями з юристами.

"Складно про це мені казати. Я не знаю, чи буду вносити, у мене немає (таких грошей - УП)", - сказав він.

Проте журналісти нагадали депутатові про його декларацію за 2016 рік, в якій зазначено стільки грошей, що їх вистачить на чотири застави.

На це Розенблат заявив, що наразі цих коштів у готівкову вигляді вже нема. "Я їх (кошти – УП) зазначив, але сьогодні вони працюють далі", - сказав він, натякаючи, що він вклав їх у бізнес. За словами нардепа, його родина має аграрний та інший бізнес.

На уточнення журналістів він відповів, що для сплати застав йому доведеться закрити якесь підприємство. "Що значить, чи є така сума? Ну, будемо закривати якесь підприємство", - сказав він.

Як повідомлялося, згідно з декларацією Борислава Розенблата, він має 1,72 млн доларів готівкою, що при конвертації в національну валюту складає більше 44 млн гривень.

18 липня Солом’янський райсуд Києва розглядає клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу для Розенблата, якого звинувачують в тому, що він вимагав хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд обрати для нардепа запобіжний захід у вигляді застави в 10 млн грн, а також наполягає на тому, щоб він здав закордонний паспорт.

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Роман Кравець, Тетяна Кусок, УП