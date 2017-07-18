Лукашенко приїде до України днями – віце-прем'єр

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає Україну до 22 липня.



Про це повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко на засіданні міжурядової українсько-білоруської комісії з питань торговельно-економічної співпраці, передають "Українські новини".



"За два дні буде офіційний візит нашого президента Олександра Григоровича Лукашенка до вашої країни", – сказав він.



Семашко висловив сподівання на плідні переговори між президентами.

На сайтах президентів Білорусі й України поки що немає анонсів візиту Лукашенка.

5 липня віце-спікер Верховної Ради України й учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Олександр Лукашенко планує незабаром відвідати Україну.