Мосійчук заявив про позов на Капліна і показав фото з наркодиспансера

Нардеп Радикальної партії Ігор Мосійчук заявив, що звернеться до суду із позовом про захист честі і гідності до народного депутата від БПП Сергія Капліна.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ціна позову, за його словами, – один мільйон гривен.

"Справа в тому, що ця шавка Льовочкіна і Фірташа звинувачує мене, що сьогодні під Печерним судом під час нашої сутички я був в стані алкогольного сп'яніння. Це абсолютна і цинічна брехня", - написав він.

Мосійчук розповів, що прибувши до Івано-Франківська, в місцевому наркодиспансері пройшов "повне медичне обстеження і здав аналізи крові та сечу на вміст алкоголю і наркотичних речовин".

"Результат від'ємний. Не вживав а ні алкоголю, а ні тим паче наркотиків", - написав він.

Як відомо, у вівторок під Печерським судом у Києві сталася сутичка депутатів від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і від БПП Сергієм Капліним.

Каплін заявив, що звернеться до Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро із заявами про побиття своїх активістів у Києві.

Українська правда